Obertura de terrasses a mig gas a Tarragona: «Somiava amb aquest cafè»

Bars tancats a la plaça de la Font en el primer dia de la fase 1 del desconfinament. Foto: A.D.

Terrasses a la plaça de la Font de Tarragona en el primer dia de la fase 1 Foto: A.D.

Els treballadors del bar Quarttos preparant la reobertura de demà. Foto: A.D.

La pluja ha amainat i l'ambient primaveral d'aquest dilluns a Tarragona ha fet que els bars hagin pogut tornar a aixecar les persianes en el primer dia de la fase 1 del desconfinament. Tot i que només podien obrir el 50% de les terrasses, desenes de persones han gaudit aquest matí del primer àpat fora de casa després de dos mesos. Alguns, fins i tot, com la Míriam, explicaven que feia dies que "somiava amb aquest cafè"."És estrany, perquè abans ni ho valorava, ho feia cada dia, però ara és com si em sentís lliure aquí asseguda", ha relatat aldes del bar Capuccino de la plaça de la Font. Allà, al centre social de la ciutat, l'ambient és desigual. El fet de poder obrir només el 50% de les taules al carrer i amb acurades mesures d'higiene ha provocat que alguns negocis hagin decidit no obrir en creure que no els sortiria a compte.D'altres, però, tenien les terrasses obertes i plenes a vessar, com és el cas del bar Can Peret. Els propietaris han apuntat que la reobertura ha estat un "èxit per sobre del que esperaven" i han celebrat la bona rebuda de la gent. "El fet que no tots els bars hagin obert ens ha beneficiat: les terrasses que estem obertes, estem plenes", explicaven.Terrasses plenes de gent, però també plenes d'alegria. Els retrobaments, els riures entre amics i les cerveses al sol han tornat a Tarragona i els veïns han sortit sense por.En Julio, un client del Peret, coincidia amb els cambrers que no hi havia un sentiment de por o de respecte entre els ciutadans aquest dilluns. Molts, fins i tot, anaven sense mascaretes i sense protecció. "Jo avui he sortit i no pensava veure això tan ple. Pensava que a la gent no li convenceria sortir encara i anar als bars, però no ha estat així", comentava.Altres bars encara es preparen per obrir en els pròxims dies. Alguns propietaris es queixaven que havien trigat molt a informar-los sobre com havia de ser la reobertura en la fase 1 i encara ultimaven detalls aquest matí. Al restaurant Quarttos els treballadors han aixecat la persiana per preparar-se per demà, però ja han rebut la visita d'alguns clients que els demanaven una reserva de taula."Encara hem de preparar-ho tot, però avui hem vingut al local i hem vist l'ambient aquí al centre i com estan les altres terrasses i ens hem animat. A veure si va bé", desitjava un dels cambrers.En Rafa Oliver, propietari de les geladeries Raffa Gelati de Tarragona, ha obert l'establiment de la plaça Verdaguer i mantindrà tancats els locals a la Rambla Nova de Tarragona i al barri del Serrallo. Avui ha engegat motors amb un treballador i amb mitja dotzena de taules i segons la resposta dels clients es plantejarà la reobertura dels altres locals. "Obriré com a autònom per fer provatures dels horaris, perquè depenem de la sortida dels nens, dels avis, de la gent que fa esport i no sabem ben bé quina serà l'afluència", ha assenyalat.Amb tot, des de l'Associació d'Hostaleria de la Província de Tarragona calculen que aquest dilluns seran "relativament pocs" els establiments que obriran perquè, diuen, només amb la meitat de l'aforament de les terrasses no cobreixen els costos estructurals. El sector ha reclamat més "agilitat" i ha criticat la lentitud en la publicació dels protocols, que fins aquest dissabte no es van publicar els detalls al BOE.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor