ERC i PSC avalen que Sabater i Guijarro es parteixin l'alcaldia de Badalona

Les cúpules nacionals d'ERC i del PSC estan disposades a avalar una fórmula per a Badalona que suposi compartir l'alcaldia entre la cap de llista de Guanyem, Dolors Sabater, i el candidat socialista, Rubén Guijarro. Quan falten menys de 24 hores perquè el ple del consistori triï l'alcalde, les direccions dels partits pressionen per impedir que, davant la falta d'acord, el govern de la ciutat torni a quedar en mans del popular Xavier García Albiol, que va ser el més votat a les eleccions del 26 de maig de l'any passat amb 11 regidors."Si hi ha acord entre Guanyem i el PSC, ens hi sumarem", ha assegurat la secretària general adjunta i portaveu d'ERC, Marta Vilalta, que ha fixat com a prioritat impedir que Albiol sigui alcalde. Els republicans donen suport a l'alcaldia de Sabater, però avalarien finalment una fórmula compartida amb els socialistes si això garanteix un govern alternatiu al del PP. L'exalcaldessa disposa de 4 regidors en aquests moments, però compta amb el suport dels 3 d'ERC, amb qui va concórrer a les eleccions.

Miquel Iceta, primer secretari dels socialistes catalans, ha assenyalat en una roda de premsa telemàtica que la proposta de dividir-se l'alcaldia ha de ser "tinguda en compte". "Amb uns PSC amb 6 regidors i Sabater amb 4, [partir-se l'alcaldia] es podria plantejar. Però no em voldria avançar. No es tracta de resoldre un ple d'investidura, sinó de formar un govern estable. Però vista la fragmentació del consistori, no em sembla un disbarat. Em sembla una proposta que hauria de ser tinguda en compte", ha recalcat.

Precisament aquest dilluns, l'alcaldessa accidental dels comuns, Aïda Llauradó, ha proposat que, en cas que no s'arribés a cap acord, se la investeixi a ella per prorrogar l'alcaldia provisional i tenir més marge per trabar un acord.

