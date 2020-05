Així seran els casals d'estiu: grups tancats de deu infants i separació de dos metres

Grups tancats de deu infants i mesures estrictes de distanciament i d'higiene. Aquestes són algunes de les condicions que la Generalitat ha fixat per a les activitats de lleure infantil i juvenil d'aquest estiu. Estaran també permeses les colònies, els campaments, les rutes i els camps de treball.Tot sota estrictes controls per minimitzar els riscos de contagis. Segons ha explicat la secretària d'Atenció a la Infància, l’Adolescència i la Joventut, Georgina Oliva, es formarà infants i professionals sobre la prevenció de la Covid-19 i s'inclourà també activitats de suport emocional.La mesura de fer grups tancats, que la Generalitat anomena "grups de convivència", respon a la necessitat de poder aïllar ràpidament els seus components en cas d'algun positiu sense posar en risc la resta de persones que participen en el casal, i alhora garantir la traçabilitat del contagi. No hi haurà creuaments amb altres grups, i es mantindrà sempre els dos metres de distància interpersonal, també en les activitats. Tampoc s'admetrà cap participant que tingui possibles símptomes de Covid-19 ni tampoc els que hagin conviscut amb persones que n'hagin tingut en els últims 14 dies"Seran uns casals i unes colònies diferents", ha assegurat Oliva que ha subratllat la importància de poder realitzar activitats de lleure malgrat el context de pandèmia. "L'educació de lleure és imprescindible per al desenvolupament integral dels infants i més en el context en què ens trobem avui en dia. Ens cal oferir als nostres infants una mica d'aire, i més que mai aire lliure", ha afirmat.La secretaria ha insistit que l'estiu continuarà dins de la situació "d'absoluta excepcionalitat" i per això el document estableix que s'ha de garantir la distància de seguretat de dos metres en tot moment, també a l'hora de dormir. "És un element complex, però no impossible", ha manifestat.Totes aquestes directrius queden recollides en un document marc que la Generalitat defineix al voltant de tres conceptes: flexibilitat, progressivitat i adaptabilitat territorial.Seran els criteris generals que s'hauran de seguir perquè les activitats es facin adaptant-les a les diferents fases de desconfinament, i d'acord amb els canvis que aquestes vagin patint. "Des del Govern hem creat aquest full de ruta perquè es pugui desenvolupar el lleure, de forma segura però viable, pensant en l’interès dels infants, i en que és una bona mesura de conciliació familiar i de recuperar contacte amb la natura. Prioritzarem la infància vulnerable", ha explicat Oliva.Entres les pautes de control, s'estableix el rentat de mans "sistemàtic", l'ús de mascaretes quan no es puguin garantir els dos metres de distància entre persones i la comprovació diària de l'estat de salut de tots els participants. A l'arribada a qualsevol tipus d'activitat es controlarà la temperatura dels infants i quedarà registrat o documentat. A més, es recomana la comprovació diària de símptomes entre els monitors.Es crearà també la figura del "responsable en seguretat i higiene" a cada activitat, qui haurà de vetllar pel compliment de les mesures i protocols establerts. Així, a totes les entitats, empreses o col·lectius que organitzin activitats se'ls demanarà el seguiment d'un protocol específic per garantir la higiene i la desinfecció "diàries" dels elements comuns. També hi haurà un protocol per a la manipulació d'aliments i mesures de seguretat en l'àmbit de la salut, això com un de comunicació amb l'atenció primària del territori.El document aprovat dissabte afirma també que no és recomanable l'ús del transport públic per acudir a aquestes activitats i aposta pel transport discrecional i vehicle privat, seguint les indicacions de les autoritats sanitàries.D'altra banda, Oliva ha explicat que el Govern treballa també en la revisió dels criteris en les convocatòries de beques que ja estaven preparades per aquest any, per tal de "facilitar" l'accés als infants i joves més vulnerables i adaptar-los a les noves realitats del coronavirus. En aquest sentit, ha mencionat criteris que tinguin en compte aspectes no només econòmics sinó també emocionals com per exemple per la pèrdua d'algun familiar.El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies està a l'espera però de saber com es concretarà la revisió de la priorització pressupostària per conèixer quin serà el pressupost total del que disposen per aquests ajuts.En ser preguntada sobre si les empreses o entitats organitzadores hauran d'augmentar el personal, ha assegurat que del document marc no se'n desprèn que s'hagin de doblar els monitors ja que "es manté la mateixa ràtio que ja existia". Sí que ha reconegut que seran necessaris "més espais" i que això s'ha de concretar en el marc de la taula de governança "perquè no hagi de repercutir el cost en les empreses i les entitats".Sobre el calendari, ha explicat que el document "obre la porta a ser flexible" en el moment de realitzar les activitats, la possibilitat de fer torns i ampliar les setmanes d'activitats. "Des del govern contemplem possibilitat de fer-ne al llarg juliol, al llarg de l'agost i part de setembre fins a l'inici del curs escolar", ha manifestat.En tot cas, la realització de les activitats seguirà "diferents velocitats" segons com evolucioni el desconfinament a cada territori. "Hi ha zones que podran començar abans que altres", ha explicat Oliva. El document sí que concreta que el que no podrà haver-hi és mobilitat de participants entre territoris en diferents fases de desecalada.

