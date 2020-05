Ayuso sobre la polèmica portada d'«El Mundo»: «Només tenia ganes d'anar-me'n a casa»

La portada d'«El Mundo» amb Ayuso com a gran protagonista.

No nos vais a creer, pero os juramos esta portada no la hemos hecho nosotros. pic.twitter.com/hcEtVUE1HU — El Jueves (@eljueves) May 9, 2020

LA EDAD DE ORO DE LA COMUNICACIÓN. pic.twitter.com/OjEQUipxav — Manuel García (@Candeliano) May 9, 2020

Si pones ‘triste’ en Google Images pic.twitter.com/gjt7tWaxs7 — Jorge Ponce (@jponcerivero) May 9, 2020

Després que al seva fotografia a la portada d'El Mundo fos un dels temes més comentats a les xarxes aquest cap de setmana , la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sortit a donar explicacions. En una entrevista a Onda Cero , ha explicat que van fer la sessió de fotos un divendres i que "només tenia ganes d'anar a casa".Díaz Ayuso ha explicat que portava una setmana molt llarga i que en aquell moment no es va "fixar" en com es feien les fotos. Tot i que reconeix que quan se les va fer "no estava còmoda", i diu que no tenia cap intenció de transmetre res en concret.Malgrat haver donat aquestes explicacions, la presidenta de Madrid ha volgut remarcar que això no l'eximeix de culpa: "És responsabilitat meva".A la portada del diumenge d'El Mundo va convertir-se en viral per la fotografia amb la que obria, una Díaz Ayuso tota vestida de negre:El peculiar posat d'Ayuso va generar tota mena de bromes i mems, així com també crítiques al diari madrileny.

