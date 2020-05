Simón diu que les sortides dels nens no han tingut impacte en l'evolució de l'epidèmia

Ja fa més de dues setmanes que els menors de 14 anys van començar a sortir al carrer. Fernando Simón, responsable del centre d'alertes i emergències sanitàries, ha explicat en la roda de premsa de cada migdia des de la Moncloa que, ara per ara, no s'han observat canvis en l'evolució de la pandèmia arran d'aquesta mesura de relaxament del confinament, més enllà d'ondulacions "habituals". Tot i així, ha recordat que és difícil treure conclusions "amb certesa" sobre com evoluciona l'epidèmia.En aquesta línia, el doctor ha dit que s'han hagut d'estudiar una sèrie d'indicadors perquè en alguns hospitals s'ha detectat que l'edat mitjana dels pacients per coronavirus "era menor". El motiu? En principi, no tindria relació amb les sortides dels nens al carrer, sinó amb el fet que ara hi ha menys pressió en el sistema sanitari i això fa que alguns pacients que fins ara es quedaven a casa ara puguin ser atesos als hospitals.Espanya ha registrat aquest dilluns 123 morts per coronavirus en 24 hores. La xifra és inferior a la d'ahir (143) i eleva el total de víctimes mortals a 26.744. Pel que fa al nombre de morts, la xifra és la més baixa des del 18 de març, tot i que s'ha d'agafar amb cautela perquè les dades dels dilluns acostumen a ser més baixes per retards en la notificació per part de les comunitats autònomes.El nombre de nous contagis també va a la baixa, amb 373 nous positius diagnosticats per PCR que suposen un increment del 0,17% i situen el total de contagiats en les 227.436 persones des de l'inici de la pandèmia. Ahir se'n van registrar quasi el doble, amb 621 nous positius. De nou, les dades de dilluns s'han d'agafar amb cura. D'altra banda, des que va esclatar la crisi, 137.139 persones han superat la malaltia.Els casos que han necessitat hospitalització en l'últim dia han estat 257, la meitat dels quals entre Madrid (91) i Catalunya (36). Pel que fa a les UCI, hi han hagut d'ingressar 20 pacients, la majoria també entre Madrid (9) i Catalunya (4). Aquests dos territoris continuen sent les més castigades per la crisi del coronavirus. En onze comunitats no hi ha hagut cap nou pacient que hagi requerit cures intensives.Fernando Simón ha dit que les dades d'avui són "molt favorables" i mantenen la tendència dels últims dies, que ja era bona. "Es comença a veure que som en l'última fase de la transmissió, però encara hi ha risc de rebrot", ha avisat el doctor, que ha recordat la situació de Corea del Sud, que ha experimentat un lleuger repunt. "Som en una situació favorable però hem d'anar amb compte", ha insistit, i ha recordat que el moment és "delicat" i "cal fer bé les coses".El doctor ha dit que l'evolució de l'epidèmia ha estat "molt diferent en els diversos territoris", tot i ressaltar que totes les comunitats autònomes es troben en fase de descens de l'epidèmia. Tot i així, Simón ha dit que cal garantir que això no canvia i per tant cal reforçar el sistema de salut i atenció primària per aconseguir una detecció precoç dels nous casos i reaccionar ràpid en cas de rebrot. "Hem de garantir que els recursos assistencials es mantinguin es despleguin ràpid per evitar riscos de col·lapse", ha dit el doctor.En l'àmbit internacional, Simón ha ressaltat que hi ha set països europeus que presenten casos per sobre dels 100.000 i tres països que es troben per sobre dels 200.000. L'evolució de l'epidèmia, ha apuntat el doctor, es manté similar en tots els països excepte a Rússia, que té increments diaris importats, igual que els Estats Units, que continua sent el país amb més impacte de la crisi a dia d'avui.

