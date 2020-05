L'oposició acusa Colau d'«amagar-se» per no donar explicacions sobre el concert als terrats

Continua la tensió a l'Ajuntament de Barcelona sobre el concert "Barcelona, ens en sortirem", que s'havia de celebrar el 9 de maig i que finalment es va suspendre després de fer-se públic que s'hi destinarien 200.000 euros públics , que finalment n'haurien estat 250.000. Aquest dilluns el regidor de Pressupostos, Jordi Martí, ha comparegut en una sessió extraordinària i unificada de les comissions de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació Seguretat i Prevenció. L'oposició havia reclamat que fos l'alcaldessa, Ada Colau, qui donés explicacions i avui l'han acusat d'"amagar-se".Martí ha defensat l'aposta per fer el concert i ha justificat que finalment no s'ha gastat "cap euro públic" en la iniciativa. Finalment, el cost total del concert era de 500.000 euros i si s'hagués arribat a celebrar, el cost hauria estat assumit a mitges d'una banda per l'Ajuntament, i de l'altra per Mediapro i El Terrat. "La idea era assumir despeses a mitges cobrint costos. L'empresa es va comprometre a no cobrar ni un sol euro per la seva feina", ha dit.El portaveu d'ERC, Jordi Coronas, ha acusat Colau d'"amagar-se" i ha reclamat al govern municipal que comparteixi amb l'oposició l'expedient jurídic que hauria avalat l'adjudicació del concert a les productores. "No el podem ensenyar perquè no existeix", ha respost Martí. Coronas ha retret al govern municipal que "confongui cultura i espectacle" i ha acusat l'executiu d'"amagar" el cost real del projecte. Inicialment l'Ajuntament havia xifrat la despesa municipal en 200.000 euros i estava previst que fos de 250.000. "Hi havia massa ego personal de l’alcaldessa", ha dit Coronas. "Si Colau era bona per presentar el projecte, també és bona per donar explicacions", ha afegit.Des de Junts per Catalunya, Jordi Martí, ha qualificat l'absència de l'alcaldessa de "menyspreu" cap a l'oposició. "Colau va dir que el concert era un regal per a Barcelona però volia fer-se un homenatge", ha afirmat. Martí també ha retret al govern municipal que "esquivés" la concurrència pública per adjudicar el concert i ha demanat a Colau un "gir de 180 graus" en la seva "actitud política".

