El president de Tanzània qüestiona els tests de coronavirus pel positiu d'una cabra i una papaia

El president de Tanzània, John Magufuli, va posar en dubte l'efectivitat dels tests que s'utilitzen per confirmar els casos de coronavirus, que al seu país són importats, ja que va denunciar que es van enviar mostres d'animals fent-les passar per persones i també van donar positiu.Durant l'acte de presa de possessió del nou ministre d'Afers Legals i Constitucionals, Magufuli va donar instruccions al Ministeri de Sanitat perquè, juntament amb els cossos de seguretat, investigui els tests que s'estan fent servir al seu Laboratori Nacional de Salut.Segons el mandatari, s'hauria de comprovar si aquest material "té defectes tècnics o els experts estan sent usats per algunes persones que no tenen desitjos positius cap a aquest país". "Hauríem de fer això de forma immediata perquè tot el que s'està fent servir és importat", sosté.Magufuli va explicar que recentment que "a través dels nostres òrgans de seguretat, vam enviar mostres de cabra, ovella i altres animals" i "les vam etiquetar amb noms humans sense notificar-ho als experts de laboratori". Els resultats en alguns dels animals "van ser positius", va precisar el president. "Si això és cert, llavors l'Organització Mundial de la Salut té un gran paper que exercir", va sostenir. I no només animals, ja que les proves també van certificar el positiu d'una papaia.El president va posar èmfasi en que "hi ha algunes persones que han donat positiu però no han desenvolupat cap símptoma" i ha advertit que el coronavirus està generant "por entre la població". "Alguns d'ells podrien morir a causa de la gran ansietat per la informació que reben", afirma.D'altra banda, el president, que ha descartat adoptar mesures restrictives severes com sí que han fet altres països del continent per frenar la pandèmia tot i les crítiques de l'oposició, va incidir que aquesta no és la primera epidèmia que pateix Tanzània. "Vam tenir xarampió, tuberculosi, VIH i sida però els vam combatre i la vida va seguir. Per què estem generant la por amb aquesta pandèmia, llavors?", es qüestionava.Així mateix, Magufuli va anunciar que ha entaulat contactes amb el Govern de Madagascar perquè aquest país subministri el remei contra la Covid-19 que s'està donant. "Diuen que han descobert la medicina per a la Covid-19. Enviarem un avió per portar aquesta medicina a Tanzània perquè els nostres ciutadans puguin beneficiar-se'n", assegura.Fins al moment, Tanzània ha registrat 480 casos confirmats de Covid-19 i 18 víctimes mortals, segons l'últim balanç publicat per l'oficina per a l'Àfrica de l'OMS.

