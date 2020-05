ERC apartarà JxCat de l'alcaldia de Cervera amb una moció de censura pactada amb la CUP

ERC-MES, la CUP i SiF estan ultimant una moció de censura a la Paeria de Cervera contra el govern municipal en minoria de JxCat i el PSC. Així, el republicà Joan Santacana es convertirà en el nou alcalde i substituirà Ramon Augé, de JxCat.Santacana ha explicat que probablement la presentaran aquesta setmana i aleshores, segons els terminis establerts per la llei, el relleu a l'alcaldia es podria fer entre finals de maig i principis de juny.Amb tres regidors, JxCat va pactar al 2019 amb els dos del PSC i els dos de SiF, en un pacte que no va estar exempt de crítiques de sectors sobiranistes perquè ERC havia estat la força més votada amb quatre regidors. El març passat, SiF va sortir del govern i això ha motivat la moció de censura.ERC-MES, amb quatre regidors, la CUP amb dos, i Solucions i Futur (SiF) amb dos presentaran una moció de censura a la Paeria de Cervera previsiblement aquesta setmana, tal com ha explicat el republicà Joan Santacana. En aquest sentit, ha assenyalat que després de la sortida de SiF del govern municipal van començar les converses amb aquesta mateixa formació i els cupaires.Santacana ha recordat que després de guanya les eleccions al 2019, van intentar pactar amb JxCat per formar un govern de forces sobiranistes però que aquests van decidir fer-ho amb els socialistes i SiF. Per aquest motiu, ha justificat tirar endavant amb la moció per fer fora JxCat perquè si aleshores l'entesa "no va ser possible, al cap d'un any tampoc".

