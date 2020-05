Els comuns aposten per eleccions a Catalunya un cop passi l'emergència sanitària

Els comuns consideren que cal que a Catalunya se celebrin eleccions un cop passi l'emergència sanitària. La líder del partit al Parlament, Jéssica Albiach, ha argumentat que JxCat i ERC no tenen "full de ruta compartit" i que el Govern està "trencat", motiu pel qual considera que cal uns comicis per triar un nou executiu quan s'hagi superat la urgència de l'epidèmia. "Un cop passi l'emergència, Catalunya necessita eleccions", ha resumit.Albiach ha fet aquesta afirmació després que la setmana passada el líder d'ERC, Oriol Junqueras, instés el president de la Generalitat, Quim Torra, a pactar una data de les eleccions perquè sigui la política i no els tribunals qui porti les regnes del calendari. I és que Torra està encara a expenses que el Tribunal Suprem resolgui si l'inhabilita per desobediència.Mentre s'aplana la corba de contagis del coronavirus, els comuns han instat el Govern a avançar ja en les bases de les mesures econòmiques i socials per garantir la recuperació. Albiach ha argumentat que no hi haurà prou amb "ajustos" de pressupostos o simplement amb la injecció dels diners que arribaran de l'Estat, sinó que cal "no tornar a la normalitat" i acordar en què s'inverteixen els recursos. "Hem de dialogar, negociar i concertar", ha advertit.Amb tot, els comuns admeten que, després d'haver facilitat l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat, el Govern no els ha contactat encara per acordar les mesures que s'aplicaran des de Catalunya. "Vam demanar una reunió pública i estem encara a l'espera", ha explicat la dirigent en roda de premsa telemàtica.Els comuns han presentat un decàleg per negociar les mesures amb el Govern. Reclamen que s'inverteixi un 7% del PIB en Salut, com fan els països més avançats de la Unió Europea, així com per millorar les condicions del personal sanitari. També demanen que s'incorporin directament a la xarxa pública aquelles residències que han estat més afectades pel coronavirus i una llei que consolidi un nou model d'assistència a la gent gran.Entre les propostes, també demanen reformar la renda garantida de ciutadania perquè s'ajusti al caràcter complementari de la renda mínima que posarà en marxa el govern espanyol, així com un compromís perquè, en un termini de cinc anys, s'inverteixi en polítiques d'habitatge un 1,5% del PIB. En materia fiscal, sostenen que des del govern espanyol s'ha de posar en marca una "taxa Covid perquè els més rics aportin més".

