El comitè d'empresa de l'ACN lamenta que Cs, JxCat i PP «impedeixen garantir el futur» de l'Agència

El comitè d'empresa de l'Agència Catalana de Notícies (ACN) ha lamentat que Cs, JxCat i PPC hagin tombat una esmena per "garantir la viabilitat futura" de l'Agència. Ha recordat que en el debat d'aprovació del pressupost de la Generalitat del 24 d'abril es va debatre una esmena de Catalunya en Comú Podem que proposava una aportació addicional d'un 10% del pressupost a l'empresa gestora de l'ACN, Intracatalònia, per desenvolupar el pla estratègic 2019-2021.El comitè ha reclamat "solucions immediates per l'Agència i per desenvolupar el pla estratègic, vital per al futur de l'ACN i per fer front a la precarietat laboral existent, la manca de personal i recursos i la sistemàtica manca d'inversió tecnològica que s'ha patit els darrers anys".El comitè s'ha mostrat especialment preocupat pel fet que "el grup de Junts per Catalunya, soci del Govern que ostenta la conselleria de la Presidència, de qui depèn l'ACN, hagi tombat la iniciativa parlamentària".Ha fet èmfasi en la defensa de "l'existència d'una agència de notícies pública, independent i forta i emplacem totes les formacions polítiques a garantir la seva viabilitat econòmica. Darrere dels micròfons, les càmeres i els textos de l'Agència hi ha una plantilla de treballadors i treballadores professionals entregats que es mereixen un reconeixement, unes condicions dignes i una estabilitat", ha afegit.L'actual comitè d'empresa de l'ACN va iniciar el mandat el setembre de 2019 després d'unes eleccions sindicals. El nou comitè, amb una àmplia representació dels treballadors del territori i dels diferents àmbits de l'empresa, treballa per garantir els drets dels treballadors i el futur de l'agència nacional de notícies de Catalunya. Per això, entre d'altres, s'està negociant un conveni laboral propi.

