Professionals demanen reforçar el sistema públic d'atenció a salut mental comunitària pel coronavirus

Professionals de la Salut Mental reclamen que es reforci el sistema públic d'atenció a la salut mental comunitària davant la crisi de la Covid-19. En un manifest signat per associacions d'arreu de l'Estat, com l'Associació Catalana de Professionals de la Salut Mental (ACPSM-AEN), alerten que la crisi sanitària evidencia "encara més" la necessitat de reforçar el sistema, així com la tendència cap a la medicalització del malestar i dels problemes de salut. "Els serveis públics treballen des de fa temps a límit", es queixen. A més, reclamen ser presents com a associació de professionals en tots els espais de participació i interlocució en un diàleg obert amb tots els actors en l'àmbit de la salut mental per poder presentar les seves demandes.El manifest, elaborat a partir de les observacions d’un grup de treball amb més de 30 professionals de diferents punts de l'Estat, recull reflexions sobre la situació actual de la salut mental i diferents propostes per afrontar la crisi provocada per la pandèmia del coronavirus i fer-ho des d'una perspectiva de salut mental comunitària.Afirmen que la salut mental de les persones està lligada, intrínsecament, al seu context vital idestaquen que és fonamental reforçar la solidaritat, els vincles i la cura de les persones en situacions vitals vulnerades. Alerten del risc de tractar el malestar i el patiment com una malaltia, i donar respostes farmacològiques o hospitalàries que psiquiatritzin inadequadament el que estem vivim com a societat.També destaquen que hi ha persones i famílies que han estat més afectades per la malaltia i algunes que pateixen més les conseqüències "poden derivar en pèrdues de relacions significatives i en situacions de pobresa i exclusió social". Assenyalen la dificultat en l'accés als serveis de salut per alguns grups de població i diuen que cal reconèixer "la desigualtat" per tal de centrar els esforços de recuperació psicològica i social en les persones que ho necessiten.A més, es refereixen a l'adaptació telemàtica de l'atenció a causa del confinament però avisen que no es pot substituir l'atenció presencial, que creuen que caldrà recuperar tan aviat com es pugui. "És molt important enfortir les formes d’atenció properes, en el domicili o en els entorns socials de les persones", asseguren.L'ACPSM-AEN agrupa a Catalunya gairebé 200 membres i a nivell estatal més de 2000 de diferents professions (psiquiatres, psicòlegs clínics, infermers especialitzats, treballadors sociosanitaris, educadors socials, entre altres) que treballen en el camp de la salut mental en diferents serveis.

