L'alcaldessa en funcions de Badalona proposa una pròrroga per donar més temps al pacte d'esquerres

L'alcaldessa accidental de Badalona, Aïda Llauradó, ha proposat una pròrroga del càrrec que ocupa de forma provisional per donar més marge de temps a l'esquerra per negociar una opció alternativa a Xavier García Albiol. La dirigent dels comuns, que va assumir l'alcaldia després de la dimissió d'Àlex Pastor, ha fet aquesta proposta perquè, quan falten 24 hores pel ple que ha de triar qui serà l'alcalde, no hi ha un acord entre les formacions d'esquerres.Llauradó proposa que, "davant la incapacitat política dels grups de progrés" per posar-se d'acord, ella sigui investida aquest dimarts per poder allargar el termini per triar un alcalde de forma definitiva. Tant Guanyem com el PSC estan enrocats en la negociació, ja que els socialistes demanen que sigui investit Rubén Guijarro mentre que Guanyem demana que Dolors Sabater torni a ser alcaldessa. En cas que no hi hagués acord, Albiol, que va ser el més votat a les eleccions del 26-M, seria alcalde.Els comuns reclamen que hi hagi més marge de temps per trobar un acord "ampli i estable" de les formacions progressistes. Es comprometen a formar part d'aquest acord i a votar a favor del nou candidat un cop es tanqui una entesa. "Llauradó es compromet a passar el relleu en el moment que hi hagi candidat/a de consens, sigui abans o després d'aquest ple d'investidura", asseguren.Des de la direcció de Catalunya en Comú, Jéssica Albiach ha reclamat que no es deixi el govern de Badalona "a les mans" d'Albiol i ha instat a la "responsabilitat" per teixir un govern "fort i progressista".

