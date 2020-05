Podem se suma a la petició d'alliberar presos per la crisi del coronavirus

Nou partits amb representació al Congrés dels Diputats han subscrit un manifest en defensa dels drets dels presos. Sota el títol "Pel respecte als drets de les persones privades de llibertat", Podem, ERC, Junts per Catalunya, PNB, Bildu, Més País, CUP, BNG i Compromís han reclamat al govern espanyol que adopti "mesures alternatives" la privació de llibertat per garantir el dret a la salut de les persones que es troben en situació de presó.Entre aquestes mesures, el signants contemplin l'excarceració o l'acostament dels presos, l'ampliació de comunicacions entre interns i familiars, la realització de diagnòstics ràpids per evitar que el virus es propagui als centres penitenciaris i garantir l'atenció mèdica adequada a grups vulnerables o de risc. Tot plegat, seguint les recomanacions d'organismes internacionals com l'OMS o el Consell d'Europa.Els impulsors de la iniciativa demanen al govern de Pedro Sánchez que segueixi les recomanacions d'aquests organismes i adopti les mesures oportunes d'excarceració de persones preses, en especial d'aquells que presenten vulnerabilitat davant de la Covid-19.Segons els nou partits que subscriuen el manifest, les mesures s'haurien d'aplicar "sense excepcionalitat de cap tipus derivada de la tipologia o la gravetat del delicte", per a l'excarceració dels presos que hagin complert tres quartes parts de la condemna, que no presenti alt risc de residència i/o presentin un pronòstic favorable de reinserció social i comptin amb recursos familiars o del seu entorn social per fer el confinament "com la resta de la societat".Entre altres també demanen que es facin passos per a un “acostament geogràfic generalitzat” dels presos a les seves llars, perquè l’allunyament suposa “un impediment afegit per a la normalització de les comunicacions dels interns”. Aquest trasllat, afegeixen, s’hauria d’iniciar amb els reclusos més allunyats dels seus domicilis i amb els pares i mares de fills menors d’edat.

