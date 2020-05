Partits cada dia a partir del 12 de juny: aquest és el pla de la Lliga per reactivar el futbol

.@3gerardpique: "Jugar sin público no es lo que nos gusta. Es o esto o quedarse sin terminar LaLiga, y a pesar que vamos líderes, sería bastante feo". #VolverEsGanar pic.twitter.com/zKFYLNdNMc — Fútbol en Movistar+ (@MovistarFutbol) May 10, 2020

El president de la Lliga, Javier Tebas, segueix segur del retorn del futbol professional el mes que ve. Així ho va expressar aquest diumenge en una entrevista a Movistar+ on va deixar clara la data en la que es reprendrà la competició: el 12 de juny.Tebas va donar més detalls sobre el retorn del futbol. Així, des del 12 de juny, si les autoritats sanitàries ho permeten, hi haurà partits cada dia (amb els descansos evidents de cada equip de tres dies). El primer partit, a més, podria ser el Sevilla - Betis, un dels derbis més potents de la temporada. La segona divisió arrencarà el mateix dia.L'entrevista va comptar amb diverses intervencions de futbolistes, entre els quals Gerard Piqué. El central del Barça va assegurar "entendre" la decisió de tornar a jugar "perquè hi ha molts interessos econòmics" malgrat que "jugar sense públic no ens agrada", però va demanar més dies per entrenar.Sobre els resultats dels 2.500 tests realitzats a jugadors i tècnics, Tebas va valorar positivament que el 16% hagi superat la malaltia (la majoria sense símptomes) mentre hi ha 8 casos actius que es troben "a la fase final i en el proper test donaran negatiu".Amb tot, el president de la Lliga va afirmar que "és impossible que hi hagi un club amb 5 contagis de cop, si passa hi haurà hagut una negligència". En aquest sentit, va dir que "on menys risc hi ha és als partits" i va demanar als jugadors que compleixin les normes a casa seva.Tebas, que va remarcar que "el virus segueix aquí" i que, per tant, l'inici de la Lliga segueix a l'expectativa de l'evolució de la pandèmia, va confirmar que cada setmana farà una compareixença televisiva on donarà els detalls de la situació de la competició.

