VÍDEO On és la distància de seguretat als vols d'Iberia?

Dónde está la distancia de seguridad @Iberia? Va el avión casi completamente lleno y no hay ni siquiera un asiento de separación entre pasajeros. Esto es una VERGÜENZA. @el_pais @eldiarioes @elmundoes pic.twitter.com/HnOJDluCkh — Efrén Hernández (@efren_hr) May 10, 2020

un sistema de aire y filtros HEPA efectivos al 99,9% contra virus y bacterias. Estamos a tu disposición para cualquier duda. Muchas gracias. Un saludo. /2 — Iberia Express (@iberiaexpress) May 10, 2020

“On és la distància de seguretat? L’avió va gairebé ple i no hi ha ni un seient de separació entre passatgers?”. És la denúncia d’un usuari de Twitter que ha pres un vol d’Iberia aquest diumenge entre Madrid i les Illes Canàries.El vol anava amb una gran quantitat de persones a bord i les distàncies socials no es podien complir. Alguns passatgers han expressat les seves queixes a les xarxes socials on s’ha aixecat un gran rebombori.Al vídeo de sobre, podeu observar la irritació dels passatgers, que reclamaven explicacions i fins i tot demanaven que avisessin a la policia.Fonts d’Iberia Express han explicat a Europa Press que compleixen amb les directrius marcades per l’estat d’alarma i han destacat que tenen un pla d’acció contra el coronavirus que garanteix la seguretat dels passatgers.Segons la companyia, els avions porten inclòs un sistema d’aria que permet la seva renovació cada dos o tres minuts, la qual cosa suposa “una eficiència del 99,9%” contra virus i bacteris, per la qual cosa el risc de contagi és baix, asseguren. A més, han reforçat la desinfecció i neteja diària i han eliminat els serveis com el càtering.

