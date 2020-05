Trilla espera que Barcelona passi a la fase 1 la setmana que ve

El cap d'Epidemiologia de l'Hospital Clínic, Antoni Trilla, ha indicat aquest dilluns que confia que les xifres avalin que Barcelona entri en fase 1 el proper dilluns. "Espero que sí, però això és un desig, s'hauran de veure els números", ha dit a Catalunya Ràdio, on ha indicat que ara cal reforçar i posar en marxa els sistemes de rastreig de la malaltia.Trilla ha rebutjat, però, "forçar la màquina" per poder passar a la primera fase, "com de vegades sembla que tothom té ganes de fer", perquè "anar endarrere és molt més costós que no pas esperar una mica més". "Confio que les xifres siguin bones, que tot el sistema sanitari estigui en bones condicions i que puguem passar", ha afegit.Sobre els rebrots que s'estan registrant a Alemanya, Corea del Sud o la Xina, Trilla ha reconegut que Catalunya i l'Estat també s'hi poden trobar. "Tots els països tindran casos puntuals", ha subratllat.

