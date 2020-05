Tercer dia consecutiu en què les morts a Catalunya es mantenen per sota del centenar

Catalunya suma 51 noves morts per coronavirus en les últimes 24 hores. El total de víctimes són ja 11.160 des de l'inici de la pandèmia. Segons l'últim balanç del Departament de Salut, s'han registrat 123 nous contagis entre divendres i dissabte i els casos positius diagnosticats sumen ja un total de 60.728 casos.Per alta banda, el balanç de casos possibles d'infecció són 174.546. Són persones que presenten símptomes i que un professional facultatiu classifica com a possible cas sense que hi hagi un prova que ho ratifiqui.Del total de morts des de l'inici de la pandèmia, 6.423 ho han fet en un hospital, 3.309 han mort a una residència, 149 a un centre sociosanitari i 623 al domicili. Salut comptabilitza un total de 3.945 persones que han estat ingressades de gravetat en algun moment.

