Estira i arronsa entre l'Ajuntament de València i l'Arquebisbat per propiciar la «concentració» de persones

En Estado de Alarma el cardenal Cañizares saca a la virgen.

La gente se amontona sin normas ni distancias.

La policía está presente, facilita y colabora.

No estamos ni tan lejos del fundamentalismo de Bolsonaro. pic.twitter.com/qH6NXCmVqX — Vivas (@SoniaVivasRive3) May 10, 2020

El regidor de Protecció Ciutadana de l'Ajuntament de València, Aaron Cano, ha criticat que la basílica ha mostrat la imatge de la Mare de Déu dels Desemparats aquest diumenge, el dia de la festivitat de la patrona de la ciutat, perquè "genera un punt de concentració de persones", uns fets que traslladarà a la delegació del govern espanyol per veure si s'ha infringit l'estat d'alarma.Per la seva banda, l'Arquebisbat ha assegurat que no s'han incomplert les mesures de seguretat i ha defensat que no havia convocat els fidels. En unes imatges replicades per la mateixa diòcesis es pot veure com diverses persones concentrades a la plaça han aplaudit la imatge de la verge, entre les advertències dels policies als assistents perquè respectin la distància de seguretat.Cano, en declaracions a Europa Press, ha afirmat que no s'havia notificat aquesta cita i elaborarà un informe que elevarà a la delegació del govern espanyol perquè analitzi si s'han infringit les mesures de l'estat d'alarma quan rebin els informes de les policies local i espanyola.Tal com ha apuntat, unes 300 persones s'han congregat a la plaça i ha detallat que sí s'havien mobilitzat efectius de la Policia Local "com a previsió" per si "alguna persona s'acostava a mode de peregrinació". Cano ha retret aquesta acció i ha dit que "l'Església hauria de predicar amb l'exemple" perquè a més "és on milers de persones es miren al mirall". "Han de comportar-se responsablement i avui no ho han fet", ha criticat, per després recordar que "tothom està fent esforços", des de "l'àmbit laboral" i "festiu". "Ens hem quedat sense Falles, sense fogueres, sense cap festa", ha recordat.L'Arquebisbat ha argumentat que no han obert aquest diumenge les portes per la missa, sinó que la basílica està oberta quatre hores a el dia des del 14 de març, i que la missa s'ha celebrat "a porta tancada i sense fidels ". En acabar l'ofici és quan s'ha mostrat la imatge "sempre des de dins de el temple" i ha remarcat que només l'han vist les persones que estaven en aquells moments a la plaça. A la vegada que ha recalcat que s'han respectat les mesures de seguretat.

