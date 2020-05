El sindicat de les treballadores de la llar denuncia la mort d'una dona mentre netejava una finestra

L'associació Sindillar -el sindicat independent de les treballadores de la llar- ha denunciat la mort d'una treballadora de la llar a Arenys de Mar mentre estava treballant aquest divendres. Segons asseguren en un manifest conjunt amb diverses entitats d'arreu de l'Estat, la víctima estava netejant els vidres d'una finestra quan es va precipitar al buit."Una dona més que mor enmig de la precarietat d'unes lleis que no ens protegeixen", han lamentat. Segons l'associació, les lleis, com la de prevenció de riscos laborals, "només estan pensades per les empreses" i, per tant, el seu sector queda "exclòs" de la norma. Així, han assegurat que tot i que la víctima tenia un contracte laboral no li va donar "cap seguretat"."Quantes més hem de morir perquè se'ns tingui en compte?", s'han preguntat al manifest."Ja n'hi ha prou d'excloure'ns de les lleis, prou de 'buits legals' per al nostre sector", han sentenciat en l'escrit, en el qual han reclamat campanyes específiques d'Inspecció del Treball i Seguretat Social. En aquest sentit, volen que el govern reconegui que no ha tingut "voluntat política" per millorar les seves condicions laborals, així com la situació que provoca la Llei d'Estrangeria, que han assegurat que els "empeny a condicions infrahumanes".Sindillar i la resta d'associacions s'han queixat que tenen unes condicions laborals injustes i que està subjectes a feines no declarades, a la parcialitat, la temporalitat, l'absència de formació preventiva i, sobretot, a uns salaris baixos.

