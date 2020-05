Podem Catalunya reprèn el procés per escollir el seu líder

Podem Catalunya reprèn el seu procés de primàries per a les eleccions catalanes , suspès el 13 de març a causa de la crisi del coronavirus. Les votacions seran de forma telemàtica a partir de divendres vinent, 15 de maig, fins al dia 21 del mateix mes. Un cop hagi passat el "procediment antifrau", el dia 23 es publicaran els resultats finals.El partit ha justificat la decisió, malgrat que la pandèmia no hagi acabat, perquè "per assumir el repte d'ajudar a construir una Catalunya en les millors condicions necessita una organització renovada i consolidada".Les primàries se celebraran en paral·lel a la tercera assemblea estatal, i entre aquest dilluns i dimarts es podran plantejar modificacions i esmenes a les candidatures presentades. Abans de la suspensió, eren la diputada al Parlament Conchi Abellán i l'exsecretària general de Podem, Noe Bail.

