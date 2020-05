La Moncloa, sobre la renúncia de Felip VI a l'herència de Joan Carles I: «És una decisió contundent»

El govern espanyol considera que la renúncia de Felip VI a l'herència del Joan Carles I és "una decisió respectable i contundent, que suposa una declaració de confiança en les institucions". Així ho ha respost a una pregunta presentada al Congrés pel diputat d'EH Bildu, Jon Iñarritu, en relació a les informacions publicades sobre una donació de 100 milions de dòlars al rei emèrit per part de l'Aràbia Saudita.En la seva pregunta, Iñarritu recordava que el 4 de març passat "el diari Tribune de Genéve va publicar una informació relativa a l'existència de comptes bancaris d'un ciutadà espanyol amb 100 milions de dòlars a Suïssa", que feia referència a una suposada donació d'aquesta quantitat al monarca i també d'un altre suposat ingrés de 65 milions d'euros de Joan Carles a Corinna Larsen.En aquest sentit, el diputat d'EH Bildu ha preguntat si "han informat les autoritats helvètiques a les espanyoles sobre aquests fets", i si "coneix el govern aquesta informació". L'executiu espanyol, en la seva resposta, ha indicat que "és conscient de la importància de la transparència i de la necessitat de seguir confiant en les institucions de l'Estat".Per això, "i com no pot ser d'una altra manera", ha afirmat que "es continuarà col·laborant amb les autoritats judicials quan aquestes ho requereixin, en les investigacions ja iniciades tant per elles com per la Fiscalia" en quant a les suposades donacions al rei emèrit.Pel que fa a la immunitat del monarca, el govern espanyol ha precisat que "els privilegis i immunitats de què gaudeixen els representants de les institucions de l'Estat es troben definits en la Constitució Espanyola, i correspon als jutges i tribunals definir el seu abast en cas de dubte".

