Multats per travessar la fina frontera entre Barcelona i Esplugues

Barcelona fa frontera amb una desena de municipis, entre aquests la frontera és inapreciable. Un carrer pot ser la capital catalana i l'altre, per exemple, l'Hospitalet de Llobregat. De fet, hi ha carrers o avingudes que són una extensió fora de Barcelona. Això passa amb Esplugues de Llobregat i, per tant, suposa una sanció.I és que en la fase 0 del desconfinament no es pot sortir del mateix municipi per fer esport . Per tal d'evitar-ho, un dispositiu conjunt de la Policia Local d'Esplugues i els Mossos d'Esquadra ho ha controlat i ha actuat amb conseqüència, per tant, ha multat els esportistes, tal com ha recollit un equip de TV3 En el reportatge, un ciclista li comenta a un agent: "no he vist cap cartell" i entre les queixes generalitzades dels ciutadans coincideixen en aquesta no presència d'avís, com tampoc de policies que ho facin i que s'esperin "10 metres enllà" per sancionar.

