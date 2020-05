El grup d’ERC al #Ripollès expressa el seu sentit condol per la pèrdua del company i amic Joan Dordas, alcalde de Campelles i conseller comarcal del Ripollès, el qual ens ha deixat aquest matí i ens afegim al dolor dels seus familiars. Amic et trobarem molt a faltar. pic.twitter.com/ZBQj4C4zQ2 — ERC Ripollès (@ERCRipolles) May 10, 2020

L'alcalde de Campelles (Vall de Ribes), Joan Dordas, ha mort a l'edat de 65 anys per una malaltia contra la que feia temps que lluitava. Dordas va accedir al càrrec al capdavant de la candidatura d'Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal durant les eleccions municipals del 2019. Aquest era el tercer cop que renovava el mandat al cap davant de l'ajuntament.També era conseller comarcal al Ripolles per ERC, des d'on han lamentat la seva pèrdua. "Amic et trobarem molt a faltar", han piulat a través del compte d'ERC Ripollès:

