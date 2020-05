Empresaris de l'oci nocturn demanen revisar el dret d'admissió per prendre la temperatura als clients

La patronal d'oci nocturn Spain Nightlife ha demanat al govern espanyol que iniciï els tràmits per donar "cobertura legal" a la possibilitat de prendre la temperatura als seus clients abans d'entrar a un local, si els empresaris ho consideren convenient, amb termòmetres d'infrarojos o càmeres tèrmiques.D'aquesta manera, es vol impedir que les persones que tinguin febre puguin entrar als locals per evitar la propagació del coronavirus. L'entitat, que engloba bars, restaurants i discoteques, ha fet aquesta petició al Ministeri de Sanitat davant la imminent reobertura al públic per fases dels locals de restauració i oci nocturn . Actualment el dret d'admissió no els permet prendre la temperatura als clients, cosa que preocupa al sector.El secretari general d'Spain Nightlife, Joaquim Boadas, ha explicat, a través d'un comunicat, que actualment "no hi ha cobertura legal perquè el titular d'un bar, un restaurant o una discoteca pugui obtenir dades de salut o de la temperatura d'un client, ja que és una dada de caràcter personal".Davant d'aquesta situació la patronal de l'oci nocturn s'ha adherit a la petició feta per l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (ARPD) i ha instat el govern espanyol a que doni cobertura legal aquest procés, ja que, a parer seu, contribuiria a reduir el risc de contagis dins dels locals d'hostaleria i oci, ja que no es permetria l'entrada a cap persona que tingués una temperatura superior a 37 graus.

