El coronavirus no perdona: Seül, alabat per la seva gestió, torna a tancar bars i clubs per un rebrot

Les autoritats sanitàries han ordenat el tancament de més de 2.100 locals d'oci nocturn com a discoteques, clubs i bars de la ciutat de Seül, capital de Corea del Sud, després que s'hagi detectat un repunt de desenes de contagis, directament relacionats amb la reobertura el passat cap de setmana d'aquests negocis en el conegut barri d'Itaewon.L'ordre administrativa signada per l'alcalde, Park Won Soon, implica la "suspensió immediata" i indefinida de l'activitat per a aquests negocis i amenaça amb "greus penalitzacions" en cas d'incompliment, segons recull l'agència de notícies sud-coreana Yonhap. "La falta de despreocupació pot provocar una explosió de contagis. Ens hem adonat després de les infeccions en grup de clubs d'Itaewon", ha afegit Park.Aquest dissabte les autoritats coreanes han informat de 18 nous contagis, 17 d'ells relacionats amb un individu que va visitar cinc locals el passat cap de setmana. No obstant això, la xifra podria augmentar perquè hi ha almenys 1.500 registrats en les entrades dels clubs, dels quals 1.300 no han pogut ser localitzats.Corea del Sud va reprendre el dimecres la normalitat després d'aconseguir reduir els contagis a números de dues xifres, malgrat ser un dels països afectats en primer lloc després de la sortida del coronavirus del seu país d'origen, la Xina.

