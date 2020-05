Troben coronavirus en el semen de pacients en fase de recuperació

Restes del material genètic del coronavirus podrien persistir en el semen d'aquells pacients que encara s'estan recuperant de la malaltia. Així ho apunta un estudi publicat a JAMA Network Open en que han detectat particules de la SARS-CoV-2 en les secrecions masculines d'homes que han passat la Covid-19 i estan en fase de recuperació.De fet aquest no és l'únic lloc on pot arribar la el virus, ja que també s'ha detectat a altres zones del cos com als ronyons, el cor, el fetge i el tracte gastrointestinal.Ara bé, a la pregunta de si això és sinònim que el virus es pot transmetre a través de les relacions sexuals, la resposta és que no. L'estudi no pot assegurar que aquestes restes genètiques siguin capaces de transmetre la infecció.

