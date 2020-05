Alerten dels danys «irreversibles» que poden desenvolupar els pacients greus de coronavirus

El cap de pneumologia de l'Hospital de Bellvitge, Jordi Dorca, ha alertat que alguns pacients que han patit la Covid-19 amb caràcter greu poden desenvolupar lesions "irreversibles" a llarg termini. Segons ha explicat en una entrevista a TV3, una part dels malalts es recuperen del tot, però s'ha identificat un subgrup de pacients que han patit una pneumònia greu "que demostren que les lesions inflamatòries que han tingut poden tenir conseqüències".Per això, afegeix, "tenim molt d'interès a detectar i tractar-ho de la manera més precoç possible". Amb aquest objectiu, Dorca lidera un assaig clínic per tractar aquest tipus de seqüeles, que es posarà en marxa pròximament en diversos hospitals de Barcelona i Madrid.El pneumòleg i director clínic de malalties respiratòries de l'Hospital de Bellvitge, Jordi Dorca, ha explicat que l'espectre de presentació de la malaltia entre els pacients és "molt variable". En aquest sentit, recorda que molta gent la pateix sense adonar-se'n, d'altres tenen un senzill constipat, altres una grip més consistent i, d'altres, en canvi, després d'una grip, es troben molt malament, ofegats i amb tos.En els casos greus, els pacients comencen a desenvolupar "ombres" a les bases dels pulmons i aquestes poden anar confluint fins que arriba un moment en què pràcticament els dos pulmons queden afectats per aquest procés inflamatori. "Això té una repercussió immediata, que és la insuficiència respiratòria, però pot ser que entri en una situació realment greu quan no pugui respirar per sí mateix", ha afegit. Durant aquest temps, ha explicat, l'afectació pulmonar "va patint una sèrie de canvis que es va transformant i comencen a aparèixer fenòmens que poden ser irreversibles".Dorca ha explicat que el coronavirus afecta "per igual" a tots els grups de població, però hi ha grups de risc que es concentren, sobretot, en el gènere masculí i en persones amb malalties cròniques com la hipertensió o problemes respiratoris.Per Dorca, el virus de la Covid-19 fa "molt respecte i ha acabat sent molt pitjor". "La humanitat fa quatre mesos que el coneix i, en aquest temps, ha mantingut sempre la iniciativa i una capacitat de sorpresa realment al·lucinant", ha afegit.Pel que fa a l'Hospital de Bellvitge, Dorca ha estacat la ràpida 'evolució de la malaltia. "El dia 13 de març teníem 4 o 5 malalts amb Covid lleu i dos casos a l'UCI, quinze dies després, teníem 600 ingressats, més de 100 casos a l'UCI amb Covid greu i més de 70 a les unitats de semicrítics.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor