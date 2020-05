Els veterinaris envien un missatge de calma sobre el coronavirus en mascotes

El Consell de Col·legis de Veterinaris de Catalunya fa una crida a la calma sobre les possibilitats de contagi del coronavirus en mascotes. Després que aquesta setmana es detectés al país el primer cas d'un gat amb Covid-19 els veterinaris volen recordar que el nombre d'animals domèstics contagiats al món és "negligible"."Les fonts oficials parlen de més de tres milions i mig de persones contagiades i, que es conegui, a tot el món hi ha sis gats contagiats i dos gossos, pel que fa a animals de companyia", exposen en el comunicat i afegeixen que cal diferenciar entre "contagiar-se i ser contagiós". Que els gats siguin susceptibles de contreure la infecció no és sinònim que la puguin passar als humans.És per això que demanen que en cap cas, aquest fet pugui servir d'excussa o justificació per l'abandonament d'animals de companyia ni que es prenguin accions que puguin afectar negativament el benestar de les mascotes.En cas que un membre de la família tingui la Covid-19 sí que recomanen fer extremar les precaucions de distanciament i higiene per evitar un possible contagi a la mascota. Just com faríem amb qualsevol altre convivent o membre humà de la nostra família.

