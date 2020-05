Les rutes «segures» per anar a la feina amb bicicleta a l'àrea metropolitana de Barcelona

Fes clic sobre el mapa per accedir a les rutes Foto: CycloCat

L'escenari que es dibuixa sobre les grans ciutats en l'etapa postpandèmia està obrint el debat sobre la mobilitat, no només dins les mateixes localitats, sinó també entre les poblacions veïnes. I això, posant el focus sobre Barcelona i l'àrea metropolitana, i davant un transport públic que no pugui absorbir tota la demanda, la bicicleta s'erigeix com una alternativa.L'Ajuntament de Barcelona fa uns dies va començar obres per diversos punts de la ciutat perquè aquestes dues rodes tinguessin més protagonisme, amb la previsió de 21 nous quilòmetres de carrils bici per carrers amplis i normalment amb gran concentració de vehicles com Passeig de Gràcia i el carrer València, entre d'altres.Des de CycloCat, una iniciativa privada sense ànim de lucre, ha proposat una sèrie de rutes davant la "nova normalitat" , tal com va qualificar el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Camins que connecten la capital catalana amb l'àrea metropolitana: des del Vallès, el Maresme, el Garraf i el Baix Llobregat. "Amb criteris de mínim desnivell i màxima seguretat", subratllen des de l'organització.Els suggeriments, però, com recorden, estan fets en base a la normalitat "preconfinament" i els "volums de trànsit de motoritzats i per tant la perillositat a la que està exposada la bicicleta en alguns trams pot diferir entre la realitat i les nostres valoracions".Les sortides i entrades a Barcelona en el cas dels veïns del Vallès i el Maremse, ve procedent, en el cas dels primers, pels Túnels de Vallvidrera i Montcada i Reixac, pel riu Ripoll, i els maresmencs pel Fòrum, Sant Adrià i Santa Coloma de Gramenet.En relació a la població procedent de poblacions com Sant Boi de Llobregat, Viladecans, Molins de Rei i Cornellà, entre d'altres, s'aprofiten trams interurbans adaptats per a la bicicleta per arribar fins a la capital catalana, sent la Diagonal la porta d'entrada, tot i que també per la zona de Montjuïc.

