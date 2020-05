El govern espanyol assegura que «la cogovernança ha funcionat»

Espanya ha registrat avui la xifra de morts per la Covid-19 més baixa des del 18 de març. En les últimes 24 hores, segons el balanç oficial de Sanitat d'aquest diumenge, s'han comptabilitzat 143 noves víctimes mortals. La xifra global des de l'inici de la pandèmia és de 26.621 persones mortes.

Entre aquest dissabte i diumenge també s'han registrat 621 casos nous confirmats, que eleven el nombre total a 224.390.

María Jesús Montero, ministra d'Hisenda i portaveu de l'executiu, i el titular de Sanitat, Salvador Illa, han comparegut en roda de premsa després de la conferència telemàtica de presidents. La ministra portaveu ha explicat la trobada, en què s'ha detallat els criteris objectius per a la desescalada. "El virus romandrà entre nosaltres durant molt de temps fins que no aparegui la vacuna", ha afirmat la ministra.La ministra ha afirmat que el govern entén la decepció que poden sentir algunes comunitats pel fet de no haver passat encara a la fase 1, però ha dit que "han estat setmanes molt complicades" i "accelerar el ritme de la desescalada pot costar vides humanes".El ministre Illa ha assegurat que s'han anat complint els objectius que l'executiu s'havia fixat des del primer moment en què es va decidir establir l'estat d'alarma: "L'estat d'alarma ha fiuncionat i els mecanismes de cogovernança estan funcionant". Ha insistit en la idea de "màxima prudència" que Sánchez ha demanat als presidents autonòmics.La portaveu ha dit que Pedro Sánchez ha posat en valor durant la reunió el suport donat per l'Estat a les comunitats autònomes, de la qual és un exemple la transferència directa no reemborsable de 16.000 milions d'euros. D'aquests, es pagaran inicialment 6.000 milions per a la despesa sanitària. Es podran destinar també contra la pandèmia els fons FEDER no executats.Montero ha destacat que falten només hores perquè pràcticament la meitat dels ciutadans de l'estat entrin en la fase 1 de la desescalada, que ha considerat un nou avenç en el combat contra la pandèmia.Abans, en una compareixença a les 12, Fernando Simón, director del Centre d'Alertes i Emergències Sanitàries, ha assegurat que l'evolució de la pandèmia continua de manera positiva. A la pregunta sobre les xifres de Catalunya, Simón ha recordat que ha compartit amb la Comunitat de Madrid un major impacte i és on hi va haver inicialment una saturació dels serveis essencials, però que ara Catalunya ha entrat en la mateixa dinàmica de descens de la resta de comunitats.Simón ha reconegut que "pot haver rebrots", però que les autoritats estan actuant amb una enorme prudència. Les mesures que s'han adoptat són les "correctes", ha dit, però tothom ha d'actuar amb la màxima responsabilitat. Davant de diverses preguntes sobre detalls d'actuació entre la fase 0 i la fase 1, i de si està permès tot el que no està explícitament prohibit, Simón ha apel·lat al sentit comú: "No es pot regular absolutament tot", ha afirmat. "Les ordres no ho poden preveure tot".Li han preguntat per la contractació de nous 650 professionals per reforçar atenció primària de la Comunitat de Madrid, i Simón ho ha considerat "suficient" a l'espera de conèixer-ne els detalls, i ha dit que la Comunitat "està fent un esforç notable". Ha defensat donar marge a Madrid per implementar les seves mesures per afontar la crisi.Preguntat sobre la incidència d'altres patologies fruit de la pandèmia, com poden ser les fòbies, Simón ha admès que el coronavirus "ha generat por" i caldrà "aprendre a viu de nou" perquè "la nova normalitat no serà tornar a la situació d'abans". Ha aconsellat que es recorri als professionals en casos de noves patologies.

