Torra assegura que Catalunya «no farà cap retallada»

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha comparegut després de la conferència de presidents i ha reclamat que sigui l'Estat el que assumeixi el cost de la crisi, no pas les empreses ni les persones. Ha recordat que el Govern català ha avaluat el cost sanitari de la crisi en 4.000 milions d'euros."Ara el deute no és l'important" -ha afirmat el president de la Generalitat-, insistint en què la situació exigeix ara ser "keynesià" i que és imprescindible "un pla de salvament de l'economia els propers tres mesos". "Aquest país no farà cap retallada", ha afirmat el president de la Generalitat, en aquesta línia de defensa de la despesa social. Torra ha assenyalat que les finances catalanes estan sanejades, recordant el dèficit fiscal que arrossega Catalunya, que ha explicat com si fos anar amb el braç lligat a l'esquena. "Cada lloc de treball salvat ara serà un estalvi", ha sostingut, afegint que cal exigir a l'Estat tots els deutes pendents.Torra ha reclamat al govern espanyol cinc àmbits de mesures: la protecció als més vulnerables a través de la renda bàsica universal. "Portem dos mesos reclamant-la"; un rescat immediat i massiu a les empreses, amb una moratòria d'impostos i quotes d'autònoms i seguretat social, amb transferències a sectors especialment fràgils; claredat i transferència per saber a què atendre's i perquè aquesta crisi no pot ser una nova excusa en favor dels interessos privats de sempre. El president ha dit que ara els bancs són els que han d'anar al rescat de la gent.La quarta prioritat és la urgència amb què s'ha d'actuar. Ha propugnat que el pla de desconfinament ha d'anar de la ma d'un pla per reactivar l'economia. Els propers mesos, ha dit, "són vitals". "No serem mai de ser la veu dels ramaders, dels treballadors, dels aturats i dels autònoms".El cinquè àmbit d'actuació han de ser les famílies, ha dit el president. A mida que es reobrin les empreses, cal donar confiança a les famílies i Torra ha advocat per un subsidi d'ajuda, un permís retribuït per a les famílies que tenen cura d'infants i de persones dependents. Ha recordat que aquesta mesura la va proposar el ministeri de Treball.Sobre la cogovernança que avui han esgrimit des de la Moncloa, el president Torra ha afirmat que sempre s'han trobat amb les decicions ja adoptades i ha dit que el govern espanyol prefereixe acordar amb Ciutadans que entendre's amb els que defensen una idea plurinacional de l'Estat.Ha considerat "retòrica" el discurs del govern Sánchez sobre el seu diàleg amb les comunitats autònomes. Ha recordat que quan l'executiu espanyol ha actuat positivament, ho ha reconegut, com quan es va decretar l'estat d'alarma. Torra ha dit que en el temps que porta de president "hem vist molts Pedro Sánchez", des del líder que va presentar la moció de censura o el de la declaració de Pedralbes al que pacta amb Ciutadans.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor