Espanya registra la xifra de morts per coronavirus més baixa des de fa dos mesos

Espanya registra la xifra de morts per la Covid-19 més baixa des del 18 de març. En les últimes 24 hores, segons el balanç oficial de Sanitat d'aquest diumenge, s'han comptabilitzat 143 noves víctimes mortals. Es tracta de 36 finats menys que ahir dissabte (179) i una xifra clarament menor a les 229 víctimes de divendres i les 213 registrades el dijous. La xifra global des de l'inici de la pandèmia és de 26.621 persones mortes.Entre aquest dissabte i diumenge també s'han registrat 621 casos nous confirmats, que eleven el nombre total a 224.390. Pel que fa a les hospitalitzacions, hi ha hagut 465 nous ingressos -489 ahir- i 36 entrades a l'UCI, 34 menys que fa 24 hores.Madrid (123), Catalunya (97) i Castella i Lleó (74) són les tres comunitats amb més ingressats per coronavirus en aquesta darrera jornada, mentre que Madrid (12) i Catalunya (8) són les que acumulen més nous casos a la Unitat de Cures Intensives, tot i que amb xifres sensiblement menors a les d'ahir i a les de fa setmanes.En total, 11.328 persones han passat per la UCI per mirar de superar el coronavirus i ja hi ha hagut fins a 122.730 pacients hospitalitzats en tota la pandèmia. El Ministeri de Sanitat ha puntualitzat també que el número de sanitaris afectats pel coronavirus des de l'inici de la pandèmia és ja de 48.046, uns 600 més que en la darrera actualització.

