La família d'un guàrdia civil mort per coronavirus denuncia l'Hospital General de Catalunya

La família d'un guàrdia civil mort per coronavirus ha denunciat l'Hospital General de Catalunya per un presumpte delicte d'homicidi per imprudència professional, segons 'El Confidencial Autonómico' , que ha tingut accés a l'escrit presentat al jutjat d'instrucció de Rubí.El guàrdia civil retirat, que va ingressar el 24 de març a l'Hospital General de Catalunya, va morir tres dies després. Després de la seva mort van arribar els resultats de la prova de coronavirus, donant positiu. La família reclama al jutge que investigui el cas, ja que, segons els advocats, hi ha "indicis suficients que mostren una successió de negligències, mala praxi mèdica i falta de mitjans no justificada, que ha de ser investigada a fons".La denúncia no es dirigeix contra cap persona en concret sinó que demana que s'investigui a tots els facultatius que van prendre les decisions de no ingressar l'home, de 72 anys, a l'UCI, malgrat els problemes pulmonars i a altres òrgans que va començar a presentar; o no intubar-lo o traslladar-lo a un altre hospital que disposés de mitjans, en cas que l'Hospital General es trobés col·lapsat. Els advocats esperen, segons han afirmat a 'El Confidencial Autonómico', poder ascendir en la cadena de responsabilitats fins a arribar als gestors polítics de la sanitat a Catalunya.La família, per la seva banda, explica que l'home no tenia patologies prèvies, i que des que l'ambulància el va traslladar a l'Hospital General pels símptomes que presentava, es va trobar amb moltes dificultats per poder parlar amb ell i conèixer el seu estat de salut, fins que el dia 27 de març l'hospital es va posar en contacte amb ells per dir-los que "s'estava morint". A més, també denuncia que l'home va ser sedat sense que la família pogués decidir-ho, i que tampoc se'ls va plantejar l'opció de traslladar-lo a un altre hospital.

