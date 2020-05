Des del número d'ocupants d'un cotxe a l'ús de la mascareta: novetats en el transport

El govern espanyol ha establert les condicions d'ocupació de vehicles en el transport terrestre a partir d'aquest dilluns. El BOE d'aquest diumenge modifica l'ordre ministerial del 3 de maig que regula les condicions de transport en vehicles. La principal novetat és que a partir de demà, 11 de maig, les persones que visquin juntes en territori de fase 1 podran omplir totes les places d'un cotxe –sense el màxim de dues persones per fila de seients- i no caldrà que portin mascareta.En les motocicletes, ciclomotors i vehicles de categoria L en general, que tinguin dues places homologades (conductor i passatger), podran viatjar dues persones sempre que portin casc integral amb visera, o utilitzin mascareta o visquin al mateix domicili. L'ús de guants serà obligatori pel passatger i pel conductor en el cas de motocicletes i ciclomotors destinats a l'ús compartit. Els guants de protecció dels motoristes seran admesos.En el cas dels transports privats particulars en vehicles de fins a nou places, inclòs el conductor, podran viatjar tantes persones com places tingui el vehicle, sempre que totes visquin al mateix domicili. En aquest cas, no serà necessari l'ús de mascareta. Si no viuen tots al mateix domicili, es podran desplaçar dues persones per cada filera de seients, però utilitzant mascareta i respectant la màxima distància.Pel que fa als transports públics de viatgers en vehicles de fins a nou places, inclòs el conductor, es podran desplaçar dues persones per filera addicional de seients respecte a la del conductor, garantint la màxima distància possible. Si tots els usuaris conviuen en el mateix domicili, podran anar tres persones per filera. En els vehicles que només tinguin una filera, com cabines de camions i furgonetes, podran viatjar com a màxim dues persones, amb mascareta i mantenint la màxima distància possible.Pel que fa al transport públic regular, discrecional i privat complementari de viatgers en autobús, com també en els transports ferroviaris, en què tots els ocupants hagin d'anar asseguts, es limitarà l'ocupació de places de manera que els passatgers tinguin un seient contigu de separació. Només podran seure juntes persones que visquin al mateix domicili. Als autobusos es mantindrà buida la filera posterior a la del conductor.Als transports públics col·lectius de viatgers d'àmbit urbà i periurbà en què hi hagi plataformes pels viatgers drets, s'intentarà que les persones mantinguin la màxima distància. Es prendrà com a referència l'ocupació de la meitat de les places segudes disponibles, i de dos viatgers per cada metre quadrat.

