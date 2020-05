Què són les «vespes assassines» i fins a quin punt representen una amenaça?

Aquesta setmana s'ha conegut a través dels mitjans de comunicació de la presència de vespes asiàtiques gegants (Vespa mandarinia), anomenades popularment com a "vespes assassines", a l'estat de Washington dels Estats Units. Segons, The New York Times maten fins a 50 persones al Japó anualment i això ha disparat les alarmes. Ara bé, fins a quin punt són una amenaça per als humans?Especialistes del Departament d'Entomologia de la Universitat de l'Estat de Washington adverteixen que és més aviat "un depredador" de les abelles, perquè les decapita i aprofita les cries d'aquestes per alimentar a les seves. A més, poden destruir els nius d'abelles en poques hores. Tal com es pot veure en aquest vídeo de la BBC Per això, les consideren una amenaça per al sector agrícola, ja que les abelles són les responsables de la pol·linització i això fa trontollar aquesta cadena. Poden tenir una mida de fins a cinc centímetres, l'abdomen amb franges grogues i negres i amb uns ulls grans que accentuen el seu aspecte amenaçador.La seva relació amb la mort de persones, tal com apunten experts internacionals, es produeix en ocasions molt aïllades, la majoria d'elles relacionades amb reaccions al·lèrgiques. Els que, de moment, poden estar més preocupats per aquest gegantí insecte són els agricultors i els apicultors. La resta d'humans, per ara, tot apunta que no.

