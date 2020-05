Tornar a les galeries d'art: sense inauguracions i a distància de les obres

Mascareta obligatòria, respectar la distància social i amb les obres d'art, i sense activitats ni inauguracions fins més endavant. Així serà la reobertura de les galeries d'art en la fase 1 de la desescalada, que d'entrada arrenca aquest dilluns només al Camp de Tarragona, l'Ebre i el Pirineu Les restriccions d'aforament perjudiquen menys aquest sector cultural que els museus o les arts escèniques, indica a l'ACN el president del Gremi de Galeristes d'Art de Catalunya, Jordi Pijoan. Però dos mesos amb les persianes abaixades han reduït la venda d'art a "gairebé a zero", el calendari expositiu de l'any ha quedat alterat. Per si no n'hi hagués prou, els galeristes han viscut fins a última hora amb la incertesa sobre qui podria obrir finalment dilluns.Els galeristes catalans treballaven fins dimecres amb l'escenari que dilluns 11 de maig podrien aixecar persianes i reprendre l'activitat, amb les mesures sanitàries necessàries. De fet, des del Gremi s'estimava que ho farien ja un 50%, i encara més al llarg de la setmana. Però la proposta de la Generalitat de mantenir bona part de les regions sanitàries (menys el Camp de Tarragona, l'Ebre i el Pirineu) en la fase zero encara uns dies més els va agafar a contrapeu i ha molestat el Gremi. Acceptada la proposta per part del govern espanyol, només 3 de les 40 galeries del Gremi (totes a l'àrea de Tarragona), podran reprendre l'activitat dilluns."Ens hem quedat amb cara de tontos. Fa dies que estem demanant que es preparin les mesures", critica Jordi Pijoan. El Gremi va adreçar divendres una carta a la consellera de Salut, Alba Vergés, queixant-se d'aquest "problema comunicatiu" entre el departament i les institucions representatives de sectors comercials i empresarials. Un Gremi que respon per una quarantena de galeries, l'associació Art Barcelona en representa trenta més, i en total a Catalunya n'hi ha unes 150. Pijoan calculava que dilluns haurien pogut obrir un 50% i que al llarg de la setmana altres anirien aixecant la persiana altres, amb comptagotes. Però, ara, a la majoria els caldrà esperar.Sobre aquest contratemps, el representant del Gremi apunta que almenys tenen "la sort" que molts galeristes són autònoms, sovint sense treballadors a càrrec, i que poc o molt han seguit treballant des de casa. "Però si altres s'havien animat a retirar ja l'ERTO, amb generositat i perquè els treballadors tornessin a la normalitat ràpid, ara els hauran posat en un compromís", destaca. El canvi ha estat tan "precipitat" –afirma- que a hores d'ara no es veu capaç de quantificar quants han pogut quedar en aquest impàs.Si més no, quan sigui l'hora d'obrir de forma generalitzada, segur que estaran "preparades", es consola el gerent del Gremi. A més, aquest sector cultural es veu menys agreujat que d'altres quant a les restriccions d'aforament (fins al 30%), i això desestressa una mica els galeristes de cara al dia a dia de la nova normalitat. Això sí, la mascareta serà obligatòria per entrar, i s'haurà de respectar la distància de seguretat entre persones però també respecte a les obres d'art (una convenció que ja funciona però que ara s'extremarà). Els locals també disposaran de gel hidroalcohòlic, detalla Pijoan.La tornada es farà majoritàriament amb les exposicions que ja acollien les galeries abans del tancament. I és que ni en la primera ni en la segona fase de la desescalada es poden celebrar inauguracions dins dels centres, i tampoc activitats culturals o visites guiades. Per tot plegat, el calendari de l'any ha quedat alterat i hi haurà exposicions que potser no es faran, i d'altres que es reprogramaran, apunta el galerista.A més, la compra d'art en aquest període s'ha estancat. Les vendes han quedat "gairebé a zero", constata Pijoan. L'escenari no és, doncs, esperançador. I les ajudes anunciades des del Ministeri (preveu invertir 1 milió pel conjunt de les arts visuals), són "miserables" a parer del president del gremi de galeristes. Pijoan es mostra més content amb les mesures proposades per la Generalitat en la línia d'ampliar les subvencions ja existents. "Ho veiem molt més segur i seriós".En aquest context, el president del gremi adverteix que potser els galeristes es veuran abocats a canviar la "labor altruista", "pròpia de fundacions i museus públics", amb què sovint complementen el sistema de les arts visuals. "Si abans, moltes vegades, les galeries feien una funció cultural i no tan enfocada a la venda, a partir d'ara i per poder continuar haurem d'assegurar la viabilitat econòmica de les exposicions", avisa. "Per això necessitarem el suport de les institucions públiques i de la ciutadania amant de l'art".

