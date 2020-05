«El Mundo» dedica la portada a Isabel Díaz Ayuso amb una foto que ha revolucionat les xarxes

La portada d'«El Mundo» amb Ayuso com a gran protagonista.

No nos vais a creer, pero os juramos esta portada no la hemos hecho nosotros. pic.twitter.com/hcEtVUE1HU — El Jueves (@eljueves) May 9, 2020

LA EDAD DE ORO DE LA COMUNICACIÓN. pic.twitter.com/OjEQUipxav — Manuel García (@Candeliano) May 9, 2020

Si pones ‘triste’ en Google Images pic.twitter.com/gjt7tWaxs7 — Jorge Ponce (@jponcerivero) May 9, 2020

La portada d'aquest diumenge d'El Mundo va pel camí de convertir-se en viral. La gran protagonista és Isabel Díaz Ayuso, que ocupa gairebé tota la primera plana. En les últimes hores, milers d'usuaris l'han compartit o comentat, no pel contingut de l'entrevista a la Comunitat de Madrid sinó per la foto que l'il·lustra.El peculiar posat d'Ayuso ha generat tota mena de bromes i mems, així com també crítiques al diari madrileny.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor