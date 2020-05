Torra demanarà a Sánchez una ajuda econòmica per als pares que no puguin treballar perquè han de cuidar els fills

El president de la Generalitat, Quim Torra, vol demanar una ajuda econòmica per als pares que no puguin anar físicament a treballar perquè han de tenir cura dels fills i no tenen amb qui fer-ho. Aquesta és la reclamació que Torra preveu fer en la reunió amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i la resta de presidents autonòmics que se celebrarà aquest diumenge a les 10 del matí, segons ha avançat el diari Ara en una entrevista que es publicarà diumenge.Segons el president, cal ajudar "les milers de famílies preocupadíssimes" en aquesta situació. En aquest sentit, ha recordat que el Govern "no està en condicions" d'obrir les escoles catalanes i per tant ha assenyalat que hi ha "un problema".Torra ha insistit que cal que les administracions facin "tot el possible" per pal·liar els efectes de la crisi sobre les empreses i els ciutadans i ha recordat que el ministre de Seguretat Social, José Luis Escrivá, ja va proposar en un inici que es pogués compensar les famílies que es trobessin en aquesta situació, encara que no es va acabar materialitzant.

