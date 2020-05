Protecció Civil demana «responsabilitat» als catalans que entren en fase 1

Protecció Civil ha demanat a tota la població catalana que el dilluns entrarà a la fase 1 de desconfinament que vagin "a poc a poc" i "aprofitin amb responsabilitat" la certa relaxació de mesures. En una entrevista a l'ACN, el subdirector de Protecció Civil, Sergio Delgado, ha remarcat que el pas a la fase 1 "és un salt important" i cal, per tant, evitar aglomeracions els primers dies d'aquesta nova etapa. "No cal córrer", ha resumit Delgado, adreçant-se a aquells ciutadans de les Terres de l'Ebre, el Camp de Tarragona i l'Alt Pirineu i Aran, les úniques regions sanitàries de Catalunya que viuran el canvi de fase. En aquest sentit, ha advertit que si no se segueixen les instruccions hi ha la possibilitat de fer "un pas enrere".El mateix dia que el govern espanyol ha anunciat les mesures concretes que s'aplicaran als territoris que dilluns entrin a la fase 1, el sotsdirector del cos ha assegurat que la possibilitat de tornar a la fase 0 "és oberta" i ha afegit, a més, que un pas enrere "seria un cop molt més difícil d'entomar". En aquest sentit, ha demanat a la ciutadania "un nou esforç" i "paciència" per complir amb les normes i ha posat especial èmfasi en les distàncies de seguretat. Respecte a això, Delgado ha recordat que ara seran més difícils de complir amb l'obertura d'espais fins ara tancats, com poden ser terrasses o biblioteques, i ha dit que caldrà un exercici de contenció important.Tot i això, Delgado sí que ha reconegut que els preocupa que s'incrementi el percentatge de persones que no segueix les normes de confinament i ha considerat que pot estar "directament relacionat" amb els anuncis de desconfinament i canvis de fase que es fa per part del govern espanyol. Així, el sotsdirector creu que valdria més la pena que les administracions tinguessin tota la informació tècnica i els ciutadans no la rebessin fins que no fos d'aplicació per evitar un relaxament.D'altra banda, el sotsdirector de Protecció Civil ha valorat positivament que l'ordre del govern espanyol –publicada al BOE aquest dissabte- sigui "profunda i amb especificacions importants". També ha volgut posar en valor que s'hagi fet pública aquest dissabte i no amb "poc marge de temps" com la setmana passada, quan no es va saber fins el diumenge a la tarda les mesures concretes de la fase zero que entraven en vigència el dilluns.Sí que ha admès, però, que continua sent "molt just" de temps perquè cal dissenyar tot el dispositiu i coordinar-se amb les administracions locals. "Si ho tinguéssim uns dies abans, podríem mirar-ho de forma avançada i aniria molt millor", ha reconegut.Delgado ha apuntat que els queden alguns "dubtes" per resoldre del text de l'ordre ministerial, ja que ha subratllat que algunes mesures no entren en concrecions, com podria ser el cas de les reunions de fins a 10 persones, que no es concreta si poden ser en domicilis, o bé el fet de permetre desplaçaments entre municipis de la mateixa regió sanitària o província per anar al teatre però no per passejar amb un infant. Tot i això, el sotsdirector ha assenyalat que és comprensible que en un text amb "tants canvis substancials" sigui difícil processar-ho tot.

