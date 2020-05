Un jove empresonat per les protestes contra la sentència de l'1-O denuncia haver estat «colpejat »per funcionaris

ATENCIÓ | Avui hem rebut una trucada d'en Mouchine empresonat arran de les protestes contra la sentència del procés. El jove denuncia haver estat colpejat per varis funcionaris i que es troba sotmès en aïllament al DERT. @justiciacat VOLEM EXPLICACIONS. — Llibertat Charaf, Ibrahim i Mohsin (@ICheraf) May 9, 2020

El grup de suport d'en Charaf i l'Ibrahim, dos joves empresonats arran de les protestes per la sentència del procés, ha denunciat a través de les xarxes socials que Mouchine, un dels altres tres joves arrestat durant les manifestacions de l'octubre de 2019, ha estat "colpejat per varis funcionris" i que es troba en aïllament al DERT. El noi ho hauria comunicat a través d'una trucada.En els Departaments Especials de Règim Tancat (DERT), els interns estan reclosos a la cel·la durant 21 hores al dia i només poden sortir al pati una vegada. Des de l'associació de suport demanen explicacions al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.Charaf Fadlaoui i Ibrahim Afkir, tots dos de 18 anys, seuran al banc dels acusats de l'Audiència de Girona el 30 de juny i l'1 de juliol per ser jutjats per un delicte de desordres públics, atemptat a agent de l'autoritat, danys i lesions lleus. Segons els escrits d'acusació, els joves van participar en les protestes de la matinada del 17 d'octubre del 2019 prop de la plaça Sant Pere de Girona i van llançar pedres contra una furgoneta dels Mossos d'Esquadra. Un fet que els dos acusats sempre han negat. És el primer judici a empresonats per les protestes contra la sentència que està previst celebrar.

