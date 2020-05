VÍDEO Singapur posa en marxa un gos robòtic per garantir el compliment del distanciament social

El gos robòtic de Boston Dynamics , anomenat Spot, ha començat a patrullar des d'aquest divendres els parcs de Singapur per recordar a la població les normes de distanciament social com a mesura per evitar la propagació del coronavirus. Un experiment que s'ha pres per fer front al repunt de casos positius que ha patit l'Estat del sud-est asiàtic durant els darrers dies.Segons la Junta de Parcs Nacionals, Spot es passejarà pels parcs de la ciutat durant les hores de màxima afluència de gent mentre repeteix un missatge gravat de les autoritats que reitera als vianants la necessitat a conservar la distància i les mesures de seguretat entre les persones. El robot també compta amb càmeres que gravaran "analítiques" per estimar el nombre de persones del recinte mentre que el govern del país assegura que no s'utilitzarà per recollir dades personals dels enregistrats.

