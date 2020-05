L'oposició retreu a Colau que no comparegui per la cancel·lació del concert i en qüestiona el cost

Tots els grups de l'oposició a l'Ajuntament de Barcelona han retret a l'alcaldessa de la ciutat, Ada Colau, que no tingui intenció de comparèixer per donar explicacions per la cancel·lació del concert als balcons 'Barcelona, ens en sortirem', anul·lat després de la retirada massiva d'artistes i el malestar generat en el sector cultural. ERC, JxCat, Cs, Barcelona pel Canvi (BxC) i el PP han emès un comunicat conjunt en què recriminen a l'alcaldessa que no vulgui comparèixer a la comissió extraordinària que s'ha convocat i que hi enviï, en lloc seu, el regidor de Presidència, Jordi Martí.Els grups municipals han recordat a Colau que pot comparèixer acompanyada si no coneix tots els detalls tècnics pels quals se l'ha citada i han insistit que ha de ser ella qui hi vagi, ja que "si és la persona més indicada per presentar la iniciativa també ho ha de ser per respondre al respecte un cop suspesa". És per això que l'han convocat de nou perquè el proper dilluns, 11 de maig, sigui a la comissió.La polèmica pel concert va sorgir arran del costos que quest comportava, uns 200.000 euros que a priori s'havien de costejar amb fons públic encara que al final es va decidir que ho assumirien les mateixes empreses contractades per produir l'acció. Ara, després que s'hagi publicat la gaseta municipal del consistori , queda en entredit si el preu no ascendiria a 500.000 euros.Per altra banda, l'oposició també ha lamentat no haver rebut cap comunicació directa de la decisió de l'alcaldessa, que es va filtrar a la premsa, en considerar-ho un "menysteniment als mecanismes democràtics de l'Ajuntament com a institució, al diàleg entre govern i oposició i a la transparència amb la ciutadania, sempre necessària".

