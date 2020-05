La policia d'Alacant intervé en una discoteca, un partit de futbol i quatre «botellons» en un sol dia

Agents de la Policia Local d'Alacant han intervingut en una discoteca on es trobava un grup de 14 persones, han dissolt quatre "botellons" i un partit de futbol en les últimes 24 hores. L'Ajuntament ha informat d'un "repunt" de sancions per desobediència a l'ordre de confinament de l'estat d'alarma amb un total de 67 denúncies durant aquest divendres 8 de maig.La unitat de servei nocturn del cos local van interceptar un grup de 14 persones dins d'una discoteca de la ciutat que van al·legar estar realitzant activitats per streaming i manteniment del local, incomplint les mesures establertes pel govern espanyol.Malgrat tot, la policia local ha destacat que la reobertura de les platges està funcionant "amb normalitat i sense incidències", i que la majoria dels ciutadans estan complint amb les normes de restricció de la mobilitat per evitar la propagació del coronavirus.

