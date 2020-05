Sanitat publica les marques de gel desinfectant més eficaces contra el coronavirus

El Ministeri de Sanitat ha publicat el nom de les marques de gel desinfectant més eficaces contra el coronavirus. Durant els primers dies de la pandèmia, aquests productes de solucions hidroalcohòliques es van esgotar de les estanteries de farmàcies i supermercats, però no tots tenen el mateix efecte davant de la Covid-19.Per això, l'Agència Espanyola del Medicament i Productes Sanitaris (AEMPS), l'organització competent per al procés d'avaluació de biocides, ha fet públic un llistat dels productes amb "eficàcia viricida demostrada". El recopilatori recull les dades del responsable de la comercialització de cada producte, la marca i el percentatge d'etanol en la composició. Una substància activa que en determinades quantitats permet eliminar els microorganismes de la pell per evitar un possible contagi.

La llista oficial dels gels... by naciodigital on Scribd

