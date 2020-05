La Moncloa rectifica i sí que permetrà anar a segones residències dins de la mateixa regió en la fase 1

La Moncloa ha enviat una rectificació i ha aclarit que finalment sí que estarà permès anar a les segones residències durant la fase 1 de desescalada si l'habitatge es troba dins de la mateixa regió sanitària o província. Inicialment, el govern espanyol havia descartat aquesta possibilitat per una qüestió de "mobilitat".Per tant, en el cas de Catalunya, afecta inicialment els veïns de les Terres de l'Ebre, el Camp de Tarragona i l'Alt Pirineu-Aran, que sí que es podran desplaçar a la segona residència si estan dins de la mateixa regió on viuen. La mesura s'estendrà a la resta del territori quan estrenin la fase 1 de desescalada.La rectificació s'ha produït després que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, hagi anunciat que sí que es permetrien aquests desplaçaments malgrat que inicialment s'havia indicat que no. De fet, vetar aquests desplaçaments podia ser una incongruència tenint present que els ciutadans sí que poden anar a allotjaments turístics de la mateixa regió, que començaran a obrir a partir de dilluns en les regions que estan en fase 1.

