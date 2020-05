L'atenció primària farà proves PCR a ciutadans amb símptomes de Covid-19

La consellera de Salut, Alba Vergés, ha anunciat que l'atenció primària farà proves PCR a aquells ciutadans amb símptomes compatibles amb la Covid-19 que determinin els professionals. Ha explicat que s'ha augmentat la capacitat per fer aquest tipus de proves i que s'està en condicions de fer 8.000 diàries.



Vergés ha insistit en el paper clau que està tenint l'atenció primària en el control dels contagis i seguiment dels pacients amb simptomatologia lleu. Ha xifrat en 160.336 les persones a les quals se'ls ha fet un seguiment des dels CAP, així com el reforçament que s'ha fet de la capacitat per fer radiografies i ecografies de tòrax per avançar en la detecció i les derivacions hospitalàries.

Aquestes proves es començaran a fer a la població dels territoris que a partir de dilluns passin a la fase 1 de la desescalada: Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre i l'Alt Pirineu. El protocol seguirà sent que, inicialment, es faci una consulta telefònica al CAP de referència i seran els propis metges els que decidiran a qui és necessari fer la prova PCR.

Un dels interrogants de cara el dilluns és com es garantirà que no hi hagi moviment de població entre regions en fase 0 i fase 1. En aquest sentit, el conseller d'Interior, Miquel Buch, ha explicat que s'establiran "controls dinàmics" tant a les carreteres principals com secundaries. Tot i això, Buch ha apel·lat a la "responsabilitat ciutadana" com a principal garant de compliment de les mesures.Pel que fa al moment en què la resta de territoris del país podran passar a la fase 1, Vergés no ha volgut avançar dates. El que sí que ha anunciat és que en el cas de Barcelona, una de les àrees més afectades per la Covid-19, des del Govern ja s'està treballant amb l'ajuntament de la ciutat amb l'oficina de coordinació que es va posar en marxa aquest dijous.Sobre la "desescalada institucional" i el retorn de les competències, Budó s'ha mostrat més optimista que el cap de setmana passat. L'Estat ha acceptat el pla de desconfinament de Catalunya per regions sanitàries i no per províncies, fet que ha estat valorat positivament pel Govern. "Creiem que ha estat una decisió encertada i com a Govern només podem expressar la nostra satisfacció" ha valorat la consellera, qui ha afegit que esperen que aquesta dinàmica es mantingui de cara a la resta de la desescalada.

