Puigdemont, Comín i Ponsatí estrenen un compte comú a les xarxes

La idea de la UE es va posar a caminar fa 70 anys de la mà d'una generació de demòcrates que encara avui ens inspira. Queda molt camí per recórrer, moltes imperfeccions a polir i errors a rectificar. — Junts i Lliures per Europa (@JuntsEU) May 9, 2020

Els eurodiputats de Junts per Catalunya Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí han obert aquest migdia un nou compte a la xarxa social de Twitter que servirà per donar a conèixer l'activitat dels tres polítics. El perfil Junts i Lliures per Europa s'ha estrenat amb un fil sobre la història de la Unió Europea en commemoració del 70è aniversari de la institució.Un club de països en el qual, diuen, "els catalans no sempre hi han trobat resposta", però que continua "sent la casa on hi volem fer crèixer la nostra llibertat irrenunciable". En el fil, també expliquen que, a dia d'avui, "Catalunya es troba obligada a confrontar-se amb l'Estat espanyol que té serioses dificultats per assumir els principis de l'estat de dret amb la mateixa plenitud que ho fan la majoria d'estats d'Europa", asseguren.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor