Es disparen un 88% les trucades per violència masclista durant els darrers 15 dies

Les trucades per violència masclista s'han incrementat un 88% des de l'inici de l'estat d'alarma i fins al 30 d'abril. Són les últimes dades de l'Institut Català de les Dones (ICD) que ha exposat la portaveu del Govern, Meritxell Budó, durant la roda de premsa d'aquest dissabte. Durant aquest període, el nombre d'atencions fetes s'ha anat incrementant fins arribar a un total 2.173 trucades. "Ha estat el més alt de tot el període" ha destacat Budó.El dia que es va arribar al pic màxim de trucades va ser el dilluns 20 d'abril, quan es van atendre un total de 76 persones. D'aquesta manera, les atencions han anant creixent de manera exponencial passant d'una mitjana de 33 trucades diàries durant la setmana del 16 de març a una mitjana de 61 entre el 20 i el 27 d'abril.El confinament ha fet que es disparin les alertes per episodis de violència de gènere. Mentre que els mesos previs a la crisi del coronavirus el nombre d'atencions realitzades era d'una mitjana de 26 diàries, ara és de 47, segons ha exposat la consellera.Davant aquestes dades Budó ha volgut remarcar que des de la Generalitat s'ha reforçat la línia 900 900 120, així com impulsat una campanya a través dels comerços de proximitat, per augmentar els recursos d'alerta d'aquelles dones que estiguin sent víctimes de violència masclista durant el confinament, una situació que multiplica el riscos pel fet d'haver de conviure amb els agressors.

