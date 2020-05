Els Mossos recuperen 27 coloms esportius que podrien estar valorats fins als 20.000 euros cadascun

Els Mossos d'Esquadra han recuperat 27 coloms esportius que estaven en un colomer il·legal situat al terrat d'un edifici del barri del Raval de Santa Coloma de Gramenet. Segons un comunicat de la policia catalana, les aus havien estat robades fa mesos en diverses ciutats de l'àrea metropolitana com ara Cornellà del Llobregat, Sant Just Desvern, Sant Joan Despí, Esplugues de Llobregat i Montcada i Reixac.La investigació va començar perquè els veïns van denunciar que les aus els molestaven. El 4 de maig la policia va inspeccionar l'edifici i va denunciar diverses persones alienes al bloc que custodiaven les gàbies per no respectar el confinament. Els millors exemplars de coloms esportius poden arribar a valer 20.000 euros.Els Mossos d'Esquadra van intervenir preventivament els coloms per aclarir la seva procedència i gestions posteriors van permetre demostrar que havien estat robats mesos abans en diferents municipis del voltant de Barcelona. La investigació continua oberta per tal d'identificar l'autoria d'aquests robatoris.Aquest tipus de coloms es fan servir per fer competicions, que tenen molts seguidors i una federació especifica. Les aus es pinten de colors llampants i vistosos per tal que els competidors els identifiquin fàcilment. La policia ha lliurat les aus a la Federació Catalana de Coloms Esportius que serà l'encarregada de trobar els propietaris gràcies a les anelles identificatives.

