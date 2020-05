Mor Àngel Alcázar, un dels fundadors de CCOO de Catalunya

Ha mort Àngel Alcázar, un dels fundadors de Comissions Obreres de Catalunya (CCOO), a l'edat de 93 anys a Sant Medir. Alcázar era un dels pocs supervivents que encara quedaven de l’assemblea del 20 de novembre de 1964 a Sant Medir, on es va fundar CCOO de Catalunya.Àngel Alcázar va ser treballador de banca i sindicalista, un d’aquells sindicalistes que s’anomenaven de "coll blanc", terme que es feia servir per diferenciar-se dels que provenien de les fàbriques o la construcció. Va néixer a Tarazona, província de Saragossa, l’any 1927. L’any 1949 va arribar a Barcelona i poc després va entrar a treballar a Banesto.Militant de la HOAC des de l’any 1957, el 1962 va començar a tenir contactes amb militants comunistes del ram de banca i va participar en el procés de creació de nuclis de banca i la creació de les CCOO a l’assemblea de l’església de Sant Medir a Barcelona, l’any 1964. Des de llavors va començar a militar a les Comissions Obreres com a representant dels seus companys a Banesto. Va ser detingut el febrer de 1965 com a membre de la Comissió Obrera de Barcelona. L’Àngel va ser una persona molt activa tota la seva vida.

